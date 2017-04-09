Явка на выборах главы Южной Осетии за 1,5 часа голосования составила 7,2%

ЦХИНВАЛ, 9 апр – РИА Новости. За первые полтора часа голосования явка на выборах президента Южной Осетии и референдуме по переименованию республики в государство Алания составила 7,2%, заявила журналистам глава ЦИК Белла Плиева.

"За 1,5 часа проголосовало всего 2316 избирателей, что составляет 7,2 (%) от общего количества избирателей, которые представлены сегодня на выборах", — сказала Плиева.

В воскресенье в Южной Осетии проходят президентские выборы и референдум о переименовании республики в государство Алания. Кандидатами на высший пост зарегистрированы глава республики Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Все кандидаты выступают за дальнейшее укрепление отношений с Россией.

Всего открыто 77 избирательных участков, пять из них — на территории России. Порог явки составляет 50% плюс один голос. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. По данным ЦИК, всего зарегистрировано 32 тысячи 736 избирателей.

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