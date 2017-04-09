В Осло спецслужбы расследуют дело о подозрительном предмете

МУРМАНСК, 9 апр – РИА Новости. Полицейская служба безопасности подключилась к расследованию инцидента в норвежской столице, где в субботу поздно вечером был обнаружен и обезврежен подозрительный предмет, а оставивший его человек задержан, сообщает издание Aftenposten.

В субботу поздно вечером полиция Осло задержала подозрительного мужчину, который оставил небольшой предмет под мостом через Акерсэльва. Мужчина был доставлен в полицию, район оцеплен, на место прибыли взрывотехники, которые совершили контролируемый подрыв коробки размером 30 на 30 сантиметров. Сразу после этого полиция затруднилась предположить, содержалось ли в предмете взрывчатое вещество, но отметила, что звук во время подрыва был громче, чем можно было ожидать от устройства, которое использовали взрывотехники.

"Около 02.30 (3.30 мск) в ночь на воскресенье полиция сообщила о том, что ПСБ (полицейская служба безопасности) взяла на себя расследование. Никаких подробностей о подозреваемом не сообщается", — отмечает издание.

"Существует несколько причин, по которым мы взяли расследование на себя, но я не могу сейчас их афишировать", — сообщил представитель ПСБ по связям со СМИ Мартин Бернсен и добавил, что расследование пока находится в начальной стадии.