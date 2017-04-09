Полиция подорвала подозрительный предмет в центре Осло

МУРМАНСК, 9 апр – РИА Новости. Полиция Осло подтверждает, что совершила подрыв обнаруженного в районе Грёнланн подозрительного предмета, сообщает издание VG.

"Мы произвели контролируемый подрыв предмета в районе Грёнланн в Осло", — подтвердил изданию представитель полиции Свейн Арилд. В Twitter полиции Осло пока сообщений о контролируемом подрыве нет.

Ранее СМИ сообщили, что слышали громкий хлопок в оцепленном районе. По словам представителя полиции, потребуется еще какое-то время, чтобы обследовать результат подрыва, и пока трудно сказать, содержал ли предмет взрывчатку.

В субботу поздно вечером полиция Осло задержала подозрительного мужчину, который оставил небольшой предмет под мостом через Акерсэльва. Мужчина был доставлен в полицию, район оцеплен, на место прибыли взрывотехники.