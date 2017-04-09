В Белоруссии сообщают о восьми пострадавших при аварии поездов в Москве

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Белорусские железные дороги на своем сайте опубликовали список из восьми человек, госпитализированных после столкновения в Москве электрички и пассажирского поезда.

Ранее в РЖД сообщили, что поезд дальнего следования, столкнувшийся с электричкой на западе Москвы, принадлежит Белорусской железной дороге.

"По оперативной информации, за медицинской помощью обратилось 50 человек. Из них 8 человек госпитализировано с травмами различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Список пассажиров поезда №3 Москва — Брест, госпитализированных в медицинские учреждения:

Вайтюль Т. В.

Волознев Р.

Морозова В. Т.

Паремская Д. А.

Селезнева В. И.

Тимченко П. И.

Юденко Е. В.

В списке компании также значится еще один человек, который ранее указывался МЧС России как несовершеннолетний. Ранее российское министерство опубликовало список из 12 человек, госпитализированных в московские больницы после ЧП с поездами.

По информации РЖД, 8 апреля в 22.16 на перегоне Фили — Кунцево-1 машинист пригородного поезда "Москва-Усово" применил экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на пешехода. Как сообщалось, из-за нештатной ситуации была нарушена система торможения электропоезда, в результате чего произошло его самопроизвольное движение в обратную сторону, а затем — столкновение со стоящим на перегоне Фили – Кунцево пассажирским поездом сообщением Москва – Брест. По данным МЧС, с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички.