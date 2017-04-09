Трамп поблагодарил южнокорейского лидера за поддержку ударов по Сирии

ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хван Гё Ан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последний удар США по авиабазе ВВС Сирии, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Лидеры согласились, что применение химического оружия, включая атаку Башара Асада 4 апреля на гражданских лиц, нельзя терпеть и что международное сообщество должно объединиться, чтобы предотвратить дальнейшее использование химического оружия. Президент Трамп поблагодарил исполняющего обязанности президента Хвана за его поддержку ударов США", — говорится в сообщении.

Трамп и Хван также подтвердили "крепость союза США и Южной Кореи" и договорились быть в тесном контакте по проблеме КНДР и другим вопросам.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.

Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.