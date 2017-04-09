СМИ: в Осло закрыли станцию метро, где обнаружили подозрительный предмет

МУРМАНСК, 9 апр – РИА Новости. Станция метро в районе Грённлан в норвежской столице, где был обнаружен подозрительный предмет, закрыта, жители близлежащих домов эвакуированы, сообщает издание Aftenposten.

"Большая часть района оцеплена, станция метро "Грённлан" закрыта", — отмечает издание. Сообщается, что полицейский патруль задержал человека, "который подозрительно себя вел".

"Он оставил коробку под мостом через Акрсэльва. Мужчина находится в статусе подозреваемого, двое свидетелей также доставлены в полицию", — сообщает издание.

По данным Aftenposten, в районе находится множество вооруженных полицейских. По сообщениям полиции, на место прибыл группа взрывотехников.

"Мы контролируем ситуацию на месте и считаем, что предприняли необходимые меры безопасности", — приводит издание слова представителя полиции.