СМИ: в Осло закрыли станцию метро, где обнаружили подозрительный предмет

МУРМАНСК, 9 апр – РИА Новости. Станция метро в районе Грённлан в норвежской столице, где был обнаружен подозрительный предмет, закрыта, жители близлежащих домов эвакуированы, сообщает издание Aftenposten.
"Он оставил коробку под мостом через Акрсэльва. Мужчина находится в статусе подозреваемого, двое свидетелей также доставлены в полицию", — сообщает издание.
По данным Aftenposten, в районе находится множество вооруженных полицейских. По сообщениям полиции, на место прибыл группа взрывотехников.
"Мы контролируем ситуацию на месте и считаем, что предприняли необходимые меры безопасности", — приводит издание слова представителя полиции.