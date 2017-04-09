ЦИК Армении подведет окончательные итоги парламентских выборов 9 апреля

ЕРЕВАН, 9 апр — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Армении подведет окончательные итоги парламентских выборов в воскресенье, сообщила в субботу РИА Новости пресс-секретарь ЦИК Эрмине Арутюнян.

"Центральная избирательная комиссия на внеочередном заседании 9 апреля в 15.00 (14.00 мск) подведет итоги голосования на выборах в Национальное собрание 2 апреля и примет решение по результатам выборов", — сообщила Арутюнян.

Согласно предварительным данным, в парламент прошли четыре из девяти участвовавших в выборах политических сил – возглавляемая президентом страны Сержем Саргсяном правящая Республиканская партия Армении, набравшая 49,12% (771 тысяча 247 голосов), блок "Царукян" крупного армянского бизнесмена Гагика Царукяна (27,32%, или 428 тысяч 965 голосов), оппозиционный блок "Елк" (Исход) — (7,77%, или 122 тысячи 49 голосов), партия "Дашнакцутюн" (6,57%, или 103 тысячи 173 голоса).

Остальные блоки и партии не набрали необходимых для прохождения в парламент процентов (5% для партий и 7% для блоков). В частности, партия "Свободные демократы" набрала лишь 0,94% (14 тысяч 746 голосов), "Армянское возрождение" — 3,71% (58 тысяч 277 голосов), блок Конгресс-НПА — 1,65% (25 тысяч 975 голосов), Компартия Армении — 0,75% (11 тысяч 745 голосов), блок Оганян-Раффи-Осканян — 2,07% (32 тысячи 504 голоса).

В пятницу оппозиционный блок Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении (Конгресс-НПА), возглавляемый первым президентом республики Левоном Тер-Петросяном, заявил, что будет добиваться в ЦИК и Конституционном суде аннулирования результатов парламентских выборов из-за нарушений.

Выборы стали первыми после принятия поправок в конституцию Армении, предусматривающих переход к парламентской форме правления. Впервые в истории страны голосование состоялось только по пропорциональной системе.