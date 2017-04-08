Слуцкий прокомментировал отмену визита Джонсона

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий не думает, что отмена визита главы британского МИД Бориса Джонсона в Москву сильно отрицательно скажется на отношениях Москвы и Лондона.

Как сообщалось ранее, глава МИД Британии Борис Джонсон отменяет визит в Москву из-за ситуации в Сирии.

"Не думаю, что это сильно отрицательно скажется на наших отношениях. Они и так на достаточно низком уровне. Жаль", — сказал журналистам Слуцкий.

"Британский парламент, который в своем недавнем докладе выступал за диалог с Россией, оказался куда мудрее и смелее нынешнего хозяина Форин офиса Джонсона. Глава МИД Великобритании решил уступить "пальму первенства" в разговоре с Москвой госсекретарю США (Рексу) Тиллерсону. Так, наверное, поступают истинные джентльмены, когда не знают, что сказать", — добавил он.