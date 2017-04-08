Пушков прокомментировал отмену визита Джонсона в Москву

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков считает, что отмена визита главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в Москву свидетельствует о том, что Лондону нечего сказать России, кроме стандартных обвинений.

Отмена визита Джонсона в Москву — лишь констатация того, что Лондону нечего нам сказать, кроме стандартных обвинений. Пустая трата времени. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 апреля 2017 г.

​Ранее в субботу МИД Великобритании сообщил, что визит Джонсона в РФ, запланированный на 10 апреля, отменен в связи с ситуацией в Сирии.

В заявлении Джонсона говорилось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон, визит которого в Москву запланирован на 11-12 апреля, донесет до российских властей скоординированную позицию Запада по ситуации в Сирии.

Джонсон: Тиллерсон доведет до Москвы единую позицию. Так Лондон может сэкономить на других поездках Джонсона: Тиллерсон все скажет за двоих. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 апреля 2017 г.

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