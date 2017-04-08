В Госдуме назвали серьезной ошибкой отмену визита Джонсона в Москву

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает серьезной ошибкой решение Британии отменить визит главы британского МИД Бориса Джонсона в Москву.

В субботу МИД Великобритании проинформировал, что визит Джонсона в Россию, запланированный на 10 апреля, отменен. Визит однажды уже переносился — первоначально глава МИД Британии планировал посетить РФ в конце марта. Тогда он перенес визит на более поздний срок из-за изменения графика встречи министров иностранных дел стран НАТО.

"Я считаю, что это серьезная ошибка со стороны Министерства иностранных дел Великобритании, что любой дипломат — это прежде всего общение. Там, где прекращают говорить дипломаты, начинают говорить пушки, есть такая известная фраза", — сказал РИА Новости Чепа.

Он подчеркнул, что необходимо встречаться, говорить, и Россия выскажет свою позицию по ситуации в Сирии на встрече с главой госдепа США Рексом Тиллерсоном.