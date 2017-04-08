В Баку проходит митинг оппозиции, усилены меры безопасности

БАКУ, 8 апр – РИА Новости, Вугар Гасанов. Митинг оппозиционного Национального совета демократических сил (НСДС) Азербайджана против коррупции и за свободу политзаключённым проходит в субботу в Баку; полиция усилила меры безопасности, передает с места события корреспондент РИА Новости.

Ранее НСДС обратился в исполнительную власть города Баку за разрешением на проведение митинга в воскресенье, 9 апреля. Однако городская власть предложила провести митинг в субботу, 8 апреля, и это предложение было принято оппозиционерами. Главное управление полиции столицы предупредило оппозиционеров в пятницу, что на митинге должны звучать только согласованные с городскими властями лозунги, и в случае каких-либо провокаций участники митинга будут отвечать по закону.

На митинге, который проходит на стадионе "Мяхсул" в Ясамальском районе города Баку, скандируют лозунги "Нет коррупции!" и "Свободу политзаключенным!". Полиция проводит тщательную проверку прибывших на митинг.

Усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в частности на выходах станций метро, где постоянно дежурят полицейские.