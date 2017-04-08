Глава правительства Швеции возложил цветы на месте теракта в Стокгольме
СТОКГОЛЬМ, 8 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Глава правительства Швеции Стефан Лёвен возложил цветы на месте теракта в центре Стокгольма и выразил соболезнования пострадавшим.
"В понедельник будет проведена мемориальная церемония в 12.00 (13.00 мск), и в связи с этим правительство объявило о проведении в понедельник национальной минуты молчания", — сказал он собравшимся на месте журналистам. Прямую трансляцию с места ведет на своем сайте шведская газета Expressen.
"Мы знаем, что целью подобных атак является стремление посеять страх и ненависть в обществе. Но я скажу, что за прошедший день Швеция показала себя с наилучшей стороны – помочь друг другу, поддержать друг друга, открыть свои дома для других. Эти силу никто никогда не сможет у нас отнять", — сказал шведский премьер.
Он поблагодарил всех, кто работал над оказанием помощи пострадавшим, а также выразил соболезнования семьям и близким жертв и пострадавших.
На месте собрались сотни людей, возложено много цветов. Ранее на месте побывала и возложила цветы кронпринцесса Швеции Виктория и ее супруг принц Даниэль, а также глава МИД Швеции Маргот Валльстрём.
В пятницу в 14.53 местного времени (15.53 мск) на высокой скорости грузовик начал наезжать на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма.
Террористический акт произошел днем в пятницу на главной пешеходной улице Стокгольмана - Дроттнинггатан.
По словам очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости въехал в толпу гуляющих людей.
Машина остановилась лишь в тот момент, когда врезалась в витрину одного из магазинов.
Место происшествия сразу было оцеплено полицией.
После того, как появилась информация о произошедшем, в городе сразу закрыли метро.
Полиция Швеции сообщила о трех погибших и восьми пострадавших в результате нападения в центре столицы.
Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в Стокгольме, был угнан в пятницу утром, когда водитель разгружал товар, доставленный в один из ресторанов города.
Премьер-министр Швеции Стефан Левен выступил с заявлением, в котором назвал произошедшее в центре шведской столицы терактом.
Через час после нападения стало известно, что правоохранительным органам удалось задержать водителя грузовика, однако позже полиция опровергла эту информацию.
Король Швеции Карл XVI Густав выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что вся королевская семья шокирована информацией о произошедшем. Монарх выразил соболезнования пострадавшим в результате нападения.
После инцидента с наездом грузовика на людей полиция распорядилась эвакуировать центральный вокзал Стокгольма. Движение поездов было приостановлено.
Посольство России в Стокгольме в данный момент выясняет, были ли россияне среди пострадавших при наезде грузовика на толпу в центре города.