Глава МИД Швеции посетила место теракта в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ, 8 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём, посетившая в субботу место теракта в центре Стокгольма, в результате которого погибли четыре человека, заявила, что следует вести последовательную работу по борьбе с терроризмом.
"Нам следует быть решительными в борьбе с терроризмом", — сказала она собравшимся на месте журналистам. Прямую трансляцию с места ведет на своем сайте шведская газета Expressen.
Сообщается, что на месте собрались сотни людей, у места трагедии много цветов. Также на улицу Дроттнинггатан прибыл и глава правительства Швеции Стефан Лёвен. Ранее в центре Стокгольма побывала и возложила цветы кронпринцесса Швеции Виктория и ее супруг принц Даниэль.
В результате наезда грузовика погибли четыре человека, получили травмы разной степени тяжести 15 человек.
Полиция в пятницу вечером задержала подозреваемого, рано утром в субботу стало известно, что его задержание продлено и мужчина подозревается в совершении теракта.
По неподтвержденным в полиции данным, во время обыска в грузовике в сумке обнаружено неразорвавшееся взрывное устройство.