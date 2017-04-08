Глава МИД Швеции посетила место теракта в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ, 8 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём, посетившая в субботу место теракта в центре Стокгольма, в результате которого погибли четыре человека, заявила, что следует вести последовательную работу по борьбе с терроризмом.

"Нам следует быть решительными в борьбе с терроризмом", — сказала она собравшимся на месте журналистам. Прямую трансляцию с места ведет на своем сайте шведская газета Expressen.

Министр поблагодарила всех, кто помогал пострадавшим, а также выразила соболезнования семьям и близким погибших.

Сообщается, что на месте собрались сотни людей, у места трагедии много цветов. Также на улицу Дроттнинггатан прибыл и глава правительства Швеции Стефан Лёвен. Ранее в центре Стокгольма побывала и возложила цветы кронпринцесса Швеции Виктория и ее супруг принц Даниэль.

В пятницу в 14.53 местного времени (15.53 мск) на высокой скорости грузовик начал наезжать на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан. Остановился он, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Транспортное средство принадлежало компании Spendrups и было похищенo во время остановки, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента. Водитель попытался остановить угонщика, но безуспешно.

В результате наезда грузовика погибли четыре человека, получили травмы разной степени тяжести 15 человек.

Полиция в пятницу вечером задержала подозреваемого, рано утром в субботу стало известно, что его задержание продлено и мужчина подозревается в совершении теракта.

По неподтвержденным в полиции данным, во время обыска в грузовике в сумке обнаружено неразорвавшееся взрывное устройство.