День тишины в Южной Осетии проходит без происшествий

ЦХИНВАЛ, 8 апр — РИА Новости. День тишины в Южной Осетии накануне выборов президента, совпавший с Днем конституции, проходит спокойно; кандидаты решили провести его по-разному: кто в кругу семьи, кто на рабочем посту.

Ситуация спокойная

В субботу в Цхинвале о выборах напоминают лишь большие агитационные баннеры, которые по местному законодательству можно не снимать, и растяжки ЦИК, призывающие людей проявить гражданскую активность и проголосовать на выборах президента и на референдуме по переименованию республики в Государство Алания. Заметно, что в пятницу представители штабов спешно очищали город от атрибутов агитации, на некоторых стенах остались следы клея от листовок или даже оборванные лишь наполовину агитационные плакаты.

Местный телевизионный эфир начнется в 18:00, так что ожидать каких-либо нарушений режима тишины из этого источника пока не приходится. В соцсетях на страницах в поддержку того или иного кандидата пока тоже не замечено каких-либо публикаций, попадающих под запрет законодательства. Секретарь ЦИК Кристина Авлохова сообщила РИА Новости, что данных о нарушении тишины пока в Центризбирком не поступало. Глава МВД Республики Ахсар Лавоев заявил РИА Новости, что "никаких данных о нарушениях на этот момент не поступало".

Особо пышных празднеств по случаю Дня конституции в городе не видно: как и в любую другую субботу, люди в Цхинвале выходят на улицу ближе к середине дня. Лавочки в скверах занимают пожилые, родители прогуливаются с детьми. Приезжим бросается в глаза, что югоосетинское общество весьма политизировано. Разговоры о выборах идут на протяжении последнего месяца днем и ночью повсеместно: в кафе, на улицах, на рабочих местах. Даже женщины-дворники, активно метущие дорожку перед входом в ЦИК, обсуждают вчерашние заключительные дебаты кандидатов. Говорят обо всем: от того, чья программа лучше, до того, кто насколько чисто говорит по-осетински и кто опрятнее выглядит.

Мысли горожан

"Это как, пойду ли я голосовать? Почему я не должен пойти голосовать?", — возмутился пенсионер, представившийся Володей, услышав вопрос о том, пойдет ли он на выборы.

Он признался, что не решил, за кого будет голосовать. "Надо подумать до утра, пока не решил. Надо выбирать того, кто будет заботиться о проблемах людей. А нас всех беспокоит то, что жизнь тяжелая. И все. Тут работают только в милиции и в армии. Больше рабочих мест нет", — поправляет Володя сползающие с носа очки.

"Мы больше всего добиваемся того, чтобы у нас было безопасно и мы присоединились к России, чтобы мы больше не попали в руки этих нехороших", — сказал прохожий Садул Санакоев.

"У нас все хорошо. Лично я хочу, чтобы и дальше была эта власть. Хочу, чтобы будущее было таким же спокойным, как и сейчас", — говорит студент Алан Догузов.

"Идем на выборы, как не пойти. Самая большая проблема в том, что у молодых не осталось уважения к традициям, к обычаям. А отсутствие работы – это просто мелочи жизни. Зарплат, пенсий, конечно, не хватает никому, но это уже не от нас зависит", — отмечает молодой человек по имени Абэ. Его приятель Ирбег констатирует, что "кандидаты всегда поначалу говорят красивые слова, а потом все равно ни фига не делают".

Кандидаты

День тишины кандидаты решили провести по-разному. Спикер парламента Анатолий Бибилов, как рассказали в его штабе, планирует пойти в субботу в церковь, а затем провести остаток дня в кругу семьи и друзей. Также среди близких будет сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Действующий президент Леонид Тибилов же проводит День конституции на работе. Как сообщила его пресс-секретарь Гана Яновская, "сегодня президент занимается повседневной работой, приемом граждан, работой с заявлениями". "Кроме того, Леонид Харитонович принимает от своих коллег из России поздравления с Днем конституции", — добавила она. По ее словам, не исключено, что в субботу Тибилов встретится с делегациями международных наблюдателей.

Прибытие наблюдателей

Наблюдатели продолжают прибывать в Цхинвал. Одними из первых соответствующие удостоверения в ЦИК республики получили представители делегации из Приднестровья. Представители ПМР сразу же посетили избирательный участок в одной из поликлиник, пообщались с главой участковой комиссии. Координатор группы, министр юстиции ПМР Александр Шевченко заявил РИА Новости, что наблюдатели "обратили внимание на соблюдение действующего законодательства Южной Осетии". По его словам, наблюдатели в день голосования планируют посетить участки не только в Цхинвале, но и в других районах республики.

Подготовка участков

На избирательных участках идут последние приготовления. Урны, кабинки, информационные стенды уже установлены. На входе в школу №2, где располагается 5-й избирательный участок, пахнет краской. Недавно окрашенное крыльцо еще не высохло. По словам главы участковой избирательной комиссии Майи Тасоевой, участок уже готов к приему избирателей. Здесь зарегистрировано 1185 избирателей. Здесь же зарегистрирован глава Компартии Южной Осетии Станислав Кочиев.

В углу участка стоят подсвечники. "Свечи вот у нас на всякий случай. Вдруг свет потухнет. Мало ли что. Мы готовы ко всему", — говорит Тасоева. Наиболее активной явки она ожидает в периоды с 10.00 до 11.00, потом с 16.00 до 18.00 и прямо перед закрытием участков.

Президентские выборы в Южной Осетии пройдут в воскресенье. В этот же день состоится референдум о переименовании республики в Государство Алания. Кандидатами на высший пост страны зарегистрированы действующий президент Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Все кандидаты выступают за дальнейшее укрепление отношений с Россией. Если Бибилов занимает явно оппозиционную действующему президенту позицию, заявляя, что за прошедший срок тот не смог выполнить своих обещаний, то Гаглоев высказывает умеренную критику власти.

Всего будет открыто 77 избирательных участков, пять из них — на территории России. По данным ЦИК, в республике зарегистрированы 32,736 тысячи избирателей, при этом окончательные списки избирателей обещают составить только к вечеру субботы. Порог явки составляет 50% плюс один голос. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов.