Сотрудник МЧС ДНР попал под обстрел при разминировании

ДОНЕЦК, 8 апр — РИА Новости. Сотрудник МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики попал под обстрел со стороны силовиков во время обследования взрывоопасного предмета в пригороде Докучаевска, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сегодня сотрудник МЧС ДНР, выполнявший работы по идентификации взрывоопасного предмета, обнаруженного местными жителями на открытой территории в районе поселка Ясное в Докучаевске, подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины. К счастью, в результате обстрела никто не пострадал", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

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