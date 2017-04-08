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В мире

Полиция заявила, что усиленно ищет тех, кто стоит за терактом в Стокгольме

Сюжет:
Теракт в Стокгольме (65)
13:5708.04.2017
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Полицейские в центре Стокгольма после наезда грузовика на людей на улице Дроттнинггатан. 7 апреля 2017
© AFP 2017/ Jonathan Nackstrand

СТОКГОЛЬМ, 8 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Полиция безопасности Швеции (SÄPO) усиленно работает над сбором информации в связи с совершенным в Стокгольме терактом, говорится в опубликованном в субботу сообщении SÄPO для прессы.

Полицейские в центре Стокгольма после наезда грузовика на людей на улице Дроттнинггатан. 7 апреля 2017
© AFP 2017/ Jonathan Nackstrand
СМИ: в Стокгольме после теракта пропала девочка

Грузовик на высокой скорости в пятницу днем наехал на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Остановился грузовик, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Ahlens. Грузовик принадлежал компании Spendrups и был похищен во время остановки, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента. В результате погибли четыре человека и получили травмы разной степени тяжести 15 человек.

"Полиция безопасности рассматривает произошедшее как совершенный теракт. Мы проводим интенсивную работу по сбору оперативной информации, для того чтобы выяснить, кто стоит за произошедшим. После случившегося мы работали каждую минуту и продолжаем неустанно работу", — цитируются в заявлении слова главы полиции безопасности Швеции Андерса Торнберга.

Предварительное следствие ведет непосредственно полиция Швеции, и служба безопасности содействует этому расследованию.

Полиция в пятницу вечером задержала мужчину по делу о теракте, и рано утром в субботу стало известно, что его задержание продлено, и мужчина подозревается в совершении террористического преступления. Не исключается также, что именно он и был водителем грузовика. По сообщениям СМИ, задержанному 39 лет, и он из Узбекистана.

По неподтвержденным в полиции данным, во время обыска в грузовике в сумке обнаружено неразорвавшееся взрывное устройство.

Перекрытый Стокгольм: теракт в центре шведской столицы
Полицейские в центре Стокгольма, Швеция. 7 апреля 2017
© REUTERS/ Magnus Strom
Террористический акт произошел днем в пятницу на главной пешеходной улице Стокгольмана - Дроттнинггатан.
Полицейские в центре Стокгольма, Швеция. 7 апреля 2017
© REUTERS/ TT News Agency/Noella Johansson
По словам очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости въехал в толпу гуляющих людей.
Место наезда грузовика на толпу в Стокгольме. 7 апреля 2017
© AFP 2017/ TT News Agency/Andreas Schyman
Машина остановилась лишь в тот момент, когда врезалась в витрину одного из магазинов.
Полицейские в центре Стокгольма, Швеция. 7 апреля 2017
© REUTERS/ TT News Agency/Noella Johansson
Место происшествия сразу было оцеплено полицией.
Скорая помощь на улице Дроттнинггатан в Стокгольме после наезда грузовика на людей. 7 апреля 2017
© REUTERS/ Per Haljestam
После того, как появилась информация о произошедшем, в городе сразу закрыли метро.
Место наезда грузовика на толпу в Стокгольме. 7 апреля 2017
© REUTERS/ TT News Agency/Andreas Schyman
Полиция Швеции сообщила о трех погибших и восьми пострадавших в результате нападения в центре столицы.
Полицейские в центре Стокгольма после наезда грузовика на людей на улице Дроттнинггатан. 7 апреля 2017
© AFP 2017/ Jonathan Nackstrand
Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в Стокгольме, был угнан в пятницу утром, когда водитель разгружал товар, доставленный в один из ресторанов города.
Премьер-министр Швеции Стефан Левен выступает с заявлением после наезда грузовика на людей на улице Дроттнинггатан в Стокгольме. 7 апреля 2017
© AFP 2017/ TT News Agency/Thomas Johansson
Премьер-министр Швеции Стефан Левен выступил с заявлением, в котором назвал произошедшее в центре шведской столицы терактом.
Полицейские в центре Стокгольма, Швеция. 7 апреля 2017
© AFP 2017/ Jonathan Nackstrand
Через час после нападения стало известно, что правоохранительным органам удалось задержать водителя грузовика, однако позже полиция опровергла эту информацию.
Полицейские в центре Стокгольма, Швеция. 7 апреля 2017
© REUTERS/ Magnus Strom
Король Швеции Карл XVI Густав выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что вся королевская семья шокирована информацией о произошедшем. Монарх выразил соболезнования пострадавшим в результате нападения.
Полицейский на улице Дроттнинггатан в Стокгольме после наезда грузовика на людей. 7 апреля 2017
© AFP 2017/ Jonathan Nackstrand
После инцидента с наездом грузовика на людей полиция распорядилась эвакуировать центральный вокзал Стокгольма. Движение поездов было приостановлено.
Полицейские в центре Стокгольма после наезда грузовика на людей на улице Дроттнинггатан. 7 апреля 2017
© REUTERS/ Daniel Dikson
Посольство России в Стокгольме в данный момент выясняет, были ли россияне среди пострадавших при наезде грузовика на толпу в центре города.
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