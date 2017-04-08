Внучка Трампа спела Си Цзиньпину на китайском

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Иванка Трамп опубликовала в Twitter видео, на котором ее дочь Арабелла поет песню лидеру КНР Си Цзиньпину и его супруге на китайском языке.

Ролик был снят в поместье Трампа "Мар-а-Лаго" во время официального визита Си Цзиньпина в США.

Very proud of Arabella and Joseph for their performance in honor of President Xi Jinping and Madame Peng Liyuan's official visit to the US! pic.twitter.com/fu3RIh26UO — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 7 апреля 2017 г.

Несмотря на то что Трамп говорит с Пекином жестко, семья американского лидера популярна у китайцев, особенно благодаря Иванке Трамп, пишет CNN.

Ранее Иванка уже выкладывала в Instagram ролик, где ее дочь читает вслух стихотворение на китайском, и видео стало вирусным. То, что внучка американского президента говорит на языке Поднебесной, некоторые воспринимают как знак скрытой симпатии Трампов к Китаю, отмечает СNN.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встречались 6-7 апреля в американском штате Флорида. Лидеры обсуждали ядерную программу Северной Кореи, торговую политику и региональные вопросы.