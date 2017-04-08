Минобороны ДНР: ВСУ выпустили по республике более 400 снарядов за сутки

ДОНЕЦК, 8 апр — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по самопровозглашенной Донецкой народной республике более 400 мин и снарядов за сутки, сообщил журналистам в субботу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"Противник нарушил минские договоренности, выпустив по территории республики 16 снарядов из тяжелой артиллерии, 12 танковых снарядов и 383 мины", — сказал Басурин.
По его словам, наибольшее число обстрелов со стороны силовиков зафиксировано на Донецком направлении.
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