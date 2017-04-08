Минобороны ДНР: ВСУ выпустили по республике более 400 снарядов за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (69)

ДОНЕЦК, 8 апр — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по самопровозглашенной Донецкой народной республике более 400 мин и снарядов за сутки, сообщил журналистам в субботу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в Минобороны ДНР заявили, что украинские силовики почти 60 раз за сутки нарушили режим прекращения огня.

"Противник нарушил минские договоренности, выпустив по территории республики 16 снарядов из тяжелой артиллерии, 12 танковых снарядов и 383 мины", — сказал Басурин.

По его словам, наибольшее число обстрелов со стороны силовиков зафиксировано на Донецком направлении.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>