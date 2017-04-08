Си Цзиньпин и Трамп в пятницу общались более семи часов

ПЕКИН, 8 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в ходе совместной встречи в пятницу общались более семи часов, заявил глава МИД КНР Ван И.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встречались 6-7 апреля во Флориде. В пятницу состоялись переговоры лидеров двух стран.

"Эта встреча стала первой личной встречей лидеров КНР и США после прихода к власти новой американской администрации. Лидеры двух стран провели углубленный обмен мнениями, который длился более семи часов, стороны обменялись мнениями по вопросам китайско-американских отношений и важных международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес, достигли важного консенсуса по многим вопросам", — приводит МИД КНР слова Ван И.

По его словам, стороны высоко оценили состоявшуюся встречу.

Как отметил министр иностранных дел КНР, стороны договорились поддерживать тесные контакты путем встреч, телефонных переговоров и корреспонденции. По словам Ван И, стороны объявили о создании четырех механизмов диалога на высоком уровне: диалога по безопасности и дипломатии, всестороннего экономического диалога, диалога по безопасности в правоохранительной сфере и киберпространстве, а также диалога в социальной и культурной сфере. При этом Ван И подчеркнул, что уже начата работа диалоговых механизмов по безопасности и дипломатии, а также по экономике.