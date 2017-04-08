Президентский сюрприз: Трамп поставил американские СМИ в неловкое положение

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, для РИА Новости
Противники Трампа не знают, как реагировать на авиаудар США по Сирии. И не понимают, что президент будет делать дальше.
Переобулись
"Если я и решу атаковать Сирию, то сделаю это неожиданно, а не буду заранее растрезвонивать по СМИ как идиот", — обещал Трамп еще в 2013 году. И сейчас свое слово сдержал. Идиотами же выглядят именно американские СМИ.
Во-первых, потому, что, как верно отмечают некоторые комментаторы, удар Трампа по Сирии был, скорее, ударом по "коллективному CNN" — своре либеральных СМИ, которые систематически и целенаправленно облаивали нынешнего президента по любым поводам, в том числе и в связи с его бездействием по Сирии.
Теперь эти хейтеры Трампа вынуждены в прыжке переобуваться и делать неслыханное – хвалить хозяина Белого дома.
"Менее чем за неделю дипломатия Трампа преодолела световые годы в своем развитии. Он не просто вернулся к позиции Обамы по Асаду, но и перепрыгнул ее. Также возникает ощущение, что Трамп наконец-то вернулся к нужному варианту разговора с Россией, к которой он раньше относился гораздо мягче, чем другие американские президенты", — пишет редактор CNN Ник Робертсон.
Тем самым они серьезно подрывают основы всей антитрампистской кампании, предполагающей именно постоянную критику Трампа за все, что оно делает, позиционирование его "черной" стороной в политической дихотомии. Кроме того, левые общественные критики, вовлеченные в войну демократов против Трампа как "разжигателя войны", рассматривают лидеров "ослов" как переметнувшихся в лагерь президента.
Во-вторых, они до сих пор не понимают смысла поступка хозяина Белого дома. "Даже при президенте, позиционирующем себя хладнокровным прагматиком, моральные грани лидерства нашли способ осесть в Овальном кабинете. Эмоциональная дистанцированность Дональда Трампа оказалась пробита простыми и неизгладимыми из памяти картинами страдающих детей в сирийском Идлибе", — пишет корреспондент The Washington Post Дэвид Игнациус.
"Трамп всегда был против вовлечения в дела Ближнего Востока, говорил, что это будет лишь помогать нашим врагам и создавать новые волны беженцев. И вот теперь он увидел картинку по телевизору", — утверждает консервативный журналист Энн Колтер.
Однако идея о том, что Трамп принял решение об ударе по Сирии из-за фоток страдающих детей не соответствует логике, ведь в этом случае он бы разбомбил скорее оппозицию (ведь даже Маккейн, наверное, понимает, что химическое оружие в Идлибе принадлежало не Асаду). Она не соответствует и реалиям процесса принятия решений в США, где у президента нет полномочий Ким Чен Ира.
Другие эксперты пишут, что никакого кондачка не было, а имела место эволюция подхода Тармпа ко внешней политике. И теперь так будет всегда. "Это была первая проверка Трампа на мужество с тех пор, как он стал президентом. И Трамп показал, что будет давать свой ответ на все события, которые происходят в мире… что его твиты периода президентства Обамы и четкие заявления об изоляционизме в ходе предвыборной кампании изжили свое. Он теперь действует не как циничный реалист, а как — осмелюсь ли я такое сказать — неоконсерватор", — отмечает известный американский консервативный журналист Джон Подгорец.
"Трамп продемонстрировал, что его внешняя политика отличается от той, которую проводил его предшественник – она более агрессивная и авантюристская. Не за это Трамп выступал в ходе кампании", — пишет редактор The American Conservative Роберт Мерри.
Читать и понимать
Однако прежде чем хоронить внешнеполитическую доктрину Трампа, ее было бы неплохо прочитать.
В ней Трамп не только говорит о том, что пора заняться Америкой, но и добавляет, что в случае вызовов для США (а история с химическим оружием была именно вызовом, и даже не столько для Штатов, сколько для Трампа) необходимо отвечать жестко и решительно.
К тому же Трамп (по крайней мере, на момент сдачи статьи) не похоронил ключевой другой пункт своей стратегии, касающийся отказа от смены режимов. Его заявления о том, что "теперь мы не заточены на свержении Асада" до сих пор не дезавуированы.
Судя по всему, уже в ближайшее время американские СМИ поймут ограниченность действий Трампа, и будут требовать от него продолжения ближневосточного банкета.предлагает Трампу проводить "умную дипломатию". А именно — сочетать более активное вмешательство в сирийскую гражданскую войну, увязку будущего российско-американской антитерроритической кампании с отказом Кремля поддерживать Асада, убедить Москву понять и простить авиаудары и т.п.
То есть заниматься тем, на чем погорела администрация Обамы – втягиваться в сирийскую заваруху без инструментов влияния и вопреки американским национальным интересам, которые заключаются в а) уничтожении ИГ* без разницы чьими силами и б) обеспечении безопасности государства Израиль от угроз со стороны исламистов или аятолл.
Причем интерес "б" гарантируется не свержением Асада и ограничением влияния Москвы, а наоборот – сохранением у власти в Сирии вменяемого президента (который и раньше демонстрировал готовность выйти из-под иранского влияния), а также усилением присутствия России в Сирии как контрбаланса Ирану.
И вот тогда наступит время настоящего теста внешней политики Трампа, а также его адекватности и готовности исполнять обязанности главы самой мощной державы мира.
Если Трамп пойдет на поводу у Блинкена и его единомышленников, то он фактически будет реинкарнацией Буша, причем с куда менее благоприятными вводными (совокупная мощь Америки в виде экономики, имиджа, внутреннего единства и армии в 2001 году была выше, чем в 2017) и большей импульсивностью.
Если же Трамп останется Трампом, и нынешний удар по Сирии станет единичным шагом для реализации тактических задач (отвлечь СМИ, доказать крутизну американским избирателям и лидеру КНР Си Цзиньпину, который был с визитом в США в этот момент), то тест можно считать пройденным.
*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ