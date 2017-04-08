Опасную зону в Балаклее, где горел склад боеприпасов, сузили до 300 метров

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости. Саперы сузили опасную зону в районе Балаклее в Харьковской области, где детонировали боеприпасы, с 10-километров до 300 метров, сообщает в субботу госслужба Украины по ЧС.

"В ходе очистки пиротехническими подразделениями ГСЧС территорий вокруг города Балаклея от взрывоопасных предметов, 10-километровая зона загрязнения уменьшена до 300 метров", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, по состоянию на утро субботы пожаров на территории города и прилегающих населенных пунктов не зафиксировано. Также сообщается, что в Балаклее и прилегающих населенных пунктах возобновлено электроснабжение. Продолжаются работы по возобновлению газоснабжения.

Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области начался в ночь на 23 марта. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". Замглавы Минобороны Украины Игорь Павловский 24 марта заявил, что пожар полностью потушен, продолжались единичные взрывы боеприпасов. Позднее военные приступили к уничтожению боеприпасов, собранных во время ликвидации последствий ЧП.