Путин: Россия и Таджикистан продолжат вместе бороться терроризмом

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе Таджикистана Эмомали Рахмону, выразив уверенность, что страны и впредь будут укреплять стратегическое партнерство, координировать усилия в противодействии международному терроризму и отвечать другим вызовам региональной безопасности.

Дипломатические отношения между Россией и Таджикистаном были установлены 8 апреля 1992 года.

"Убежден, что мы будем и впредь всемерно укреплять отношения стратегического партнерства между Россией и Таджикистаном, координировать усилия в противодействии международному терроризму, экстремизму, трансграничной преступности и другим вызовам региональной безопасности. Это, несомненно, отвечает нашим общим интересам, идет в русле обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии", — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин отметил, что в течение прошедших лет российско-таджикские связи плодотворно развивались на основе добрых традиций дружбы, объединяющих наши народы. Также, добавил он, заключено более 150 двусторонних соглашений, регулирующих сотрудничество в политической, экономической, военной, научно-технической, культурной и других сферах.

Кроме того, налажено эффективное взаимодействие в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС, ООН, ОБСЕ и других многосторонних структур.

Дипломатические отношения между РФ и Таджикистаном были установлены 8 апреля 1992 года. 25 мая 1993 года был заключен Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. С тех пор было подписано более 130 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, регулирующих сотрудничество в политической, экономической, военной, гуманитарной и других областях.