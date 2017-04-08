Китай соболезнует Швеции в связи с терактом в Стокгольме

ПЕКИН, 8 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Глава МИД КНР Ван И в субботу направил телеграмму своей шведской коллеге Маргот Валльстрем, в которой выразил соболезнования в связи с терактом в Стокгольме.

Согласно тексту телеграммы, опубликованном китайским внешнеполитическим ведомством, Китай "решительно осуждает террористический акт в Стокгольме, выражает глубокие соболезнования и сочувствие пострадавшим и родственникам погибших".

Грузовик на высокой скорости в пятницу наехал на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Остановился грузовик, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Грузовик принадлежал компании Spendrups и был похищен во время остановки, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента.

В результате погибли четыре человека и получили травмы разной степени тяжести 15 человек.

Как сообщило ранее посольство КНР в Швеции, Граждане Китая отсутствуют в числе пострадавших или погибших при теракте в Стокгольме.