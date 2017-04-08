Си Цзиньпин заявил, что энергосотрудничество с Аляской надо углублять

ПЕКИН, 8 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Китай и американский штат Аляска должны углублять сотрудничество в энергетической и других сферах, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встречались 6-7 апреля во Флориде. После этого самолет председателя КНР сделал остановку на Аляске в городе Анкоридж, где он пообщался с губернатором Биллом Уолкером.

"Сторонам необходимо расширять сферы сотрудничества, углублять сотрудничество в энергетике и добыче полезных ископаемых, в сфере нефтегазовых ресурсов, рыболовстве, усиливать туристическое сотрудничество, развивать контакты по зимним видам спорта, стимулировать дружбу народов", — приводит МИД КНР слова китайского лидера.

В свою очередь Уолкер сказал, что очень рад приветствовать председателя КНР на Аляске. Он отметил, что Китай является важным торговым партнером штата, крупнейшим рынком сбыта продукции водного промысла. "Аляска богата ресурсами, нацелена на тесное сотрудничество с Китаем в сельском хозяйстве, рыболовстве, нефтегазовой сфере, сфере добычи полезных ископаемых, в сфере туризма", — приводит китайское внешнеполитическое ведомство слова Уолкера. Он также добавил, что штат Аляска нацелен на тесное сотрудничество с Китаем в сфере туризма.