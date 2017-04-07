Мир осуждает теракт в Стокгольме и соболезнует Швеции

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президенты Польши, Украины, Грузии и Австрии, премьер-министр Норвегии, главы парламентов Словакии и Грузии, МИД Австрии, Латвии, Словакии, Греции, ОАЭ и многие другие в пятницу выразили соболезнования жителям Швеции в результате наезда грузовика на людей в центре Стокгольма.

В пятницу грузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан людей и остановился только после того, как врезался в витрину магазина. Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал это терактом. Полиция сообщила о трех погибших. Позже главный врач отдела здравоохранения администрации Стокгольма Йохан Братт сообщил, что еще один человек скончался в больнице, помимо этого, более 10 человек, среди которых взрослые и дети, получили травмы и находятся в больнице. Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в столице Швеции, был угнан ранее в пятницу. Произошедшее вызвало панику в центральном Стокгольме. Полиция оцепила улицы, полностью было остановлено железнодорожное движение в и из Стокгольма.

Украина, Белоруссия и Грузия

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования жителям Швеции. "Шокирован террористическим актом в Швеции. Глубокие соболезнования дружественному шведскому народу, семьям погибших и пострадавших в Стокгольме", — написал он в своем микроблоге в Twitter в пятницу. Помимо этого, Генконсульство Украины проверяет информацию о том, были ли граждане страны среди пострадавших при наезде грузовика на толпу в Стокгольме. "Наезд грузовика на людей в Стокгольме. Консул выясняет, нет ли среди пострадавших украинцев", — сообщает в Twitter консульский департамент МИД Украины.

Кроме этого, о том, что белорусские дипломаты проверяют, могли ли белорусы пострадать в Стокгольме, сообщила в пятницу пресс-служба МИД Белоруссии. "МИД и посольство отслеживают ситуацию в связи с инцидентом в Стокгольме, в контакте с властями уточняют наличие белорусов среди пострадавших", — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили также выразил соболезнования народу и правительству Швеции в связи с терактом в Стокгольме. "Я потрясен произошедшей в Стокгольме террористической атакой, жертвой которой стали жизни невинных людей. Мы жестко осуждаем терроризм и выражаем поддержку шведскому народу и правительству", — говорится в заявлении Маргвелашвили.

Свои соболезнование народу Швеции и каждому, кто потрясен произошедшей трагедией, выразил и председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. "Я искренне сожалею из-за произошедшего в Стокгольме теракта. Те трагические события, которые развиваются за последние несколько дней, еще раз ясно показывают, что у терроризма нет границ, и остановить его можно только путем мобилизации общих усилий и координированного сотрудничества. Это тот вызов, который создает равную угрозу безопасности всех стран — несмотря на расположение, развитие и уровень жизни", — говорится в сообщении в Facebook.

Польша и Норвегия

Президент Польши Анджей Дуда направил телеграмму с соболезновании королю Швеции Карлу XVI Густаву. "В связи с драматическими событиями в Стокгольме я хотел бы передать в руки Вашего Величества от имени польского народа и от себя лично слова глубочайшего сочувствия и солидарности с пострадавшими", — говорится в соболезновании, которое приводит пресс-служба польского лидера. "Этот страшный и бесчеловечный поступок, какой произошел на улицах Стокгольма, вызывает у нас всех категорическое сопротивление", — сказал польский президент. Дуда заверил короля Швеции в том, что "я и мои соотечественники, мы разделяем боль и выражаем солидарность с обществом Королевства Швеции, а сердцем и мыслями мы с близкими жертв".

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг в сообщениях СМИ королевства заявила, что глубоко потрясена терактом в Стокгольме. "Это ужасное событие. Я глубоко потрясена тем событием, которое, по всей видимости, является терактом", — приводят СМИ слова Сульберг, которая также выразила глубокие соболезнования родственникам погибших и пострадавшим. Сульберг во второй половине дня пятницы вернулась из Китая, где проводила переговоры с руководством страны. "Мы должны совместно работать, чтобы найти причину (произошедшего) и то, что за этим стоит. То, что грузовые автомобили стали использоваться как смертельное оружие — это вызов для всех нас", — сказала Сульберг.

Словакия и Австрия

Глава парламента Словакии Андрей Данко выразил соболезнования жителям Стокгольма и семьям погибших в результате инцидента в центре шведской столицы. "Выражаю искреннее соболезнование родственникам погибших, раненым и всем жителям Стокгольма. Убийство невинных людей во имя ненависти или веры должно быть осуждено и наказано", — заявил Данко, которого цитирует братиславский портал Teraz.

О своей солидарности со шведским народом заявил также глава МИД Словакии Мирослав Лайчак. "Мое сердце со шведскими друзьями", — написал Лайчак в Twitter.

Власти Австрии также выразили соболезнования и считают необходимым противостоять террористической угрозе совместно. Так, президент республики Александр Ван дер Беллен назвал произошедшее "ужасным, гадким актом", выразив соболезнования членам семей погибших в сообщении в микроблоге в Twitter.

Министр иностранных дел республики и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц "глубоко опечален трагическими событиями в Стокгольме". "В этот час траура я вместе со шведскими друзьями, будем противостоять всем формам терроризма вместе", — заявил он в своем микроблоге.

В совместном заявлении Курца и генерального секретаря ОБСЕ Ламберто Заньер сказано, что бессмысленные акты насилия никогда не найдут оправдания или понимания. "Эти акты насилия трагичны в любое время, но они абсолютно позорны, когда они нацелены на невинных людей. Я приношу свои искренние соболезнования семьям погибших и пострадавшим, которых затронула эта трагедия", — приводятся в заявлении слова Курца. В свою очередь Заньер отметил, что "терроризм неизбирательно требует жертв и не может быть связан с какой-либо расой, религией или культурой".

Канцлер Австрии Кристиан Керн также выразил слова соболезнования в своем заявлении в социальной сети Facebook. "Наши мысли с семьями жертв", — написал он. В свою очередь министр обороны Австрии Ханц-Петер Доскоцил в своем заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой министерства, заявил, что "нам необходимо давать адекватный ответ, и мы не должны быть запуганы трусливым террористом". "Нам нужен решительный подход по всей Европе для борьбы с этим терроризмом, который всегда проводит кровавый след через наш континент", — добавил он.

Латвия, Греция и ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты осудили теракт, который произошел в пятницу в Стокгольме. МИД в своем заявлении подтвердил "твердую позицию ОАЭ против терроризма во всех его формах и проявлениях" и призвал международное сообщество выступить "единым фронтом в борьбе с подобными преступлениями и деяниями, которые направлены на то, чтобы посеять страх среди невинных людей" и "уничтожить основы государств и обществ". ОАЭ принесли соболезнования руководству Швеции и шведскому народу, заявив, что "стоят на стороне Швеции в противостоянии этому терроризму".

МИД Латвии также категорически осудил теракт в Стокгольме и выразил глубокое соболезнование семьям погибших. Кроме того, в МИДе добавили, что те, кто находится в Стокгольме и нуждается в консульской помощи, могут обращаться в посольство Латвии в Швеции. МИД также попросил латвийцев, которые находятся в Стокгольме или планируют туда отправиться, следить за актуальной информацией в латвийских и шведских СМИ о ситуации с безопасностью в Стокгольме и возможных ограничениях на перемещение, отменив, что министерство иностранных дел Латвии не располагает в данный момент информацией о пострадавших в Стокгольме жителях страны. "Нет информации о пострадавших жителях Латвии", — сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь МИД Раймонд Янсонс.

Министерство иностранных дел Греции осудило террористический акт в Стокгольме, где в пятницу грузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих по главной пешеходной улице города людей. "Министерство иностранных дел решительно осуждает жестокое террористическое нападение, которое произошло сегодня в Стокгольме и привело к гибели людей и ранениям невинных гражданских лиц. Мы выражаем наши глубокие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым", — говорится в заявлении МИД Греции.

Свои соболезнования в связи со случившимся ранее уже выразили многие мировые лидеры.