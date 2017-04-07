Водитель грузовика, совершивший теракт в центре Стокгольма, пока не найден

СТОКГОЛЬМ, 7 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Водитель грузовика, который врезался в толпу людей в центре Стокгольма, пока не найден, сообщил на пресс-конференции в шведской столице представитель полиции города Ян Эвенссон.

"Водитель грузовика не найден. Полиция задержала человека, похожего на подозреваемого в совершении преступления в центре Стокгольма", — сказал он.

На пресс-конференции полиция подтвердила, что в результате теракта в Стокгольме погибли четыре человека, травмы получили 15 человек.

В связи с произошедшим усилен контроль на границах Швеции.

По данным полиции, сообщение об инциденте поступило в 14.53 по местному времени (15.53 мск). На высокой скорости грузовик начал сбивать людей, находившихся на улице Дроттнинггатан – одной из центральных пешеходных улиц Стокгольма. Грузовик остановился, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Машина принадлежала компании Spendrups и была угнана во время остановки, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента.

Полиция оцепила центр Стокгольма, полностью было остановлено железнодорожное движение. Движение стокгольмского метрополитена уже возобновлено.

Подробнее о наезде грузовика на толпу в центре Стокгольма читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>