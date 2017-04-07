Трамп назвал утверждение сенатом Нила Горсача историческим событием

ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "историческим" утверждение сенатом Нила Горсача судьей Верховного суда.

"Это — большая честь объявить об историческом утверждении судьи Нила Горсача в качестве члена Верховного суда", — приводятся в сообщении Белого дома слова Трампа.

Сенаторы проголосовали за Нила Горсача в пятницу. Для того чтобы получить это кресло, Горсачу необходимо было простое большинство в сенате.

Горсач примет присягу в понедельник 10 апреля 2017 года.

Беспрецедентная вражда двух партий по поводу назначения в Верховный суд разгорелась в последний год президентства Барака Обамы. После смерти судьи Верховного суда Антонина Скалиа Обама выдвинул на этот пост своего кандидата Меррика Гарланда, но республиканцы отказались даже проводить слушания по утверждению Гарланда до президентских выборов, надеясь на свою победу и выдвижение своего кандидата.

Демократы в прошлом тоже пытались блокировать назначенцев в Верховный суд — в последний раз это было в 2006 году, тогда тактику обструкции поддерживал будущий президент, а в то время сенатор от Иллинойса Барак Обама.

До настоящего момента в Верховном суде было четыре назначенца президентов-демократов и четверо назначенцев республиканских президентов, плюс одно вакантное место в связи со смертью в прошлом году судьи Антонина Скалиа.

Верховный суд играет важную роль в политической жизни США и нередко ставит точку в спорах, волнующих общество. Так, за последние два года Верховный суд узаконил однополые браки, поддержал ключевые аспекты вызвавшей споры реформы здравоохранения, которую хочет отменить президент Дональд Трамп, а также позволил штатам опротестовать исполнительные указы Белого дома при Обаме по легализации миллионов нелегальных мигрантов.