Си Цзиньпин выразил надежду на укрепление американо-китайских отношений

ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА новости. Председатель КНР Си Цзиньпин поблагодарил президента США Дональда Трампа за теплый прием и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество двух стран, хотя и признал, что странам предстоит приложить усилия в этом направлении, сообщает Белый дом в пятницу.

"У нас было долгое и всестороннее взаимодействие, и мы достигли взаимопонимания во многих вопросах, которые укрепляют нашу дружбу… Со временем мы приложим большие усилия в части исторической ответственности и создания почвы для процветания обоих народов", — приводит Белый дом слова китайского лидера.

Он также добавил, что президент Трамп превосходно подготовился в обеспечении теплого приема китайской делегации.