Президент Финляндии назвал случившееся в Стокгольме "безумным терактом"

МУРМАНСК, 7 апр – РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о том, что шокирован атакой в центре Стокгольма, которую он назвал "безумным терактом", сообщает портал телекомпании Yle.

В пятницу грузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан людей и остановился только после того, как врезался в витрину магазина. Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик был угнан. Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал это терактом. Полиция сообщила о трех погибших, еще восемь человек пострадали.

"Невинные люди погибли и пострадали в этом безумном теракте", – цитирует телекомпания слова президента Финляндии. Ниинистё выразил свои соболезнования от имени финского народа родным и близким жертв и всему шведскому народу. Правительство Финляндии провело экстренное телефонное совещание из-за атаки в Стокгольме.

Министр иностранных дел Тимо Сойни ("Истинные финны") назвал события в Стокгольме "ужасными". По его словам, МИД неизвестно о погибших или пострадавших среди финнов. Вместе с тем МИД выясняет ситуацию, сообщил он.

"Мы, живя в открытом обществе, не должны поддаваться панике и страхам", – подчеркнул Сойни.

Ранее сообщалось о том, что полиция Финляндии усиливает меры безопасности в центре Хельсинки из-за атаки в Стокгольме, однако полиция безопасности SUPO не изменила уровень террористической угрозы в стране.

Подробнее о наезде грузовика на толпу в центре Стокгольма читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>