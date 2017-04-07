Теракт в Швеции: грузовик-убийца "доехал" до Стокгольма

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Список европейских городов, в которых преступник направил машину на пешеходов, в пятницу пополнился Стокгольмом: по предварительным данным, три человека погибли, восемь пострадали в результате наезда грузовика на толпу в центре столицы Швеции; премьер страны назвал случившееся терактом.

В конце марта в Лондоне принявший ислам британец Халид Масуд на машине проехал по Вестминстерскому мосту, заехал на тротуар, сбивая людей, у здания парламента террориста ликвидировал охранник министра обороны Великобритании. Жертвами теракта стали пять человек, были ранены 50 человек. В декабре прошлого года грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Подозреваемый в этом теракте тунисец Анис Амри через несколько дней был убит полицейскими недалеко от Милана. В июле 2016 года водитель грузовика протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Жертвами стали 86 человек, пострадали более 430 человек. Атаку совершил житель Ниццы тунисского происхождения Мохамед Лахуайедж Бухлель.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Люди убегали от места наезда грузовика на толпу пешеходов в Стокгольме

ЧП в центре города



Инцидент произошел на главной пешеходной улице Дроттнинггатан. По сообщениям местных СМИ, грузовик на большой скорости врезался в гуляющих людей и остановился только после того, как въехал в витрину магазина.

"Я видел как минимум трех погибших, но их может быть больше. Здесь полнейший хаос", — передавал корреспондент радио Швеции в прямом эфире.

Полиция Швеции рассматривает инцидент как возможный теракт. По информации агентства Рейтер, правоохранители получили сообщения о выстрелах в районе ЧП, но эти данные не были подтверждены. Тем не менее, центральный вокзал по требованию полицейских был эвакуирован, закрыто и метро.

"Швеция была атакована. Все говорит о совершении теракта", — сказал премьер-министр Швеции Стефан Левен журналистам.

Как сообщает шведское издание Aftonbladet, Левен созвал экстренное заседание правительства в связи с терактом в Стокгольме. При этом, по сообщениям полиции, уровень террористической угрозы в Швеции пока остается на прежнем, третьем по пятибалльной шкале уровне.

Грузовик был угнан



Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в столице Швеции, был угнан ранее в пятницу, сообщает издание Local.

"Это один из наших грузовиков для доставки. Во время доставки в ресторан Калиенте (Caliente) кто-то запрыгнул в кабину водителя и уехал на автомобиле, пока водитель производил разгрузку", — приводит издание слова представителя компании.

Также, по данным Spendrups, приведенным телеканалом SVT, водитель пытался остановить злоумышленника и пострадал при этом.

Местные СМИ почти сразу сообщили, что полиция задержала водителя грузовика, однако чуть позже эту информацию опровергли. Впоследствии на пресс-конференции глава полиции Швеции Дан Элиассон заявил, что ведомство разыскивает подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме, его фотография опубликована с камер наблюдения.

Соболезнования



Свои соболезнования в связи со случившимся уже выразили многие мировые лидеры. Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями королю Швеции Карлу XVI Густаву после инцидента в Стокгольме.

"Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершённого в Стокгольме. В нашей стране не понаслышке знают о злодеяниях международного терроризма. В этот тяжёлый час россияне скорбят вместе с народом Швеции", — говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля. Президент РФ передал слова поддержки семьям погибших, "а также пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате этого преступления".

Слова поддержки руководству и народу Швеции отправили официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт. "Наши мысли – с людьми в Стокгольме, с ранеными, родственниками, спасателями, полицейскими. Мы противостоим террору вместе", — написал он в своем Twitter. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что шведские власти могут рассчитывать на поддержку Еврокомиссии во всем, в чем она сможет помочь.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил наезд грузовика на людей в центре Стокгольма, заверив в солидарности индийского народа со Швецией. "Мы осуждаем атаку в Стокгольме. Мои мысли с семьями погибших, молитвы с пострадавшими. Индия решительно поддерживает народ Швеции в час горя", — написал Моди в своем аккаунте в Twitter.

© AFP 2017/ Jonathan Nackstrand Полицейские в центре Стокгольма после наезда грузовика на людей на улице Дроттнинггатан. 7 апреля 2017

Ростуризм призывает к осторожности



Ростуризм, как и посольство РФ в Швеции, не располагает информацией о пострадавших в результате инцидента россиянах, но призывает российских туристов соблюдать меры предосторожности и избегать мест массового скопления людей. Ростуризм также призвал туроператоров, реализующих туры в Швецию, оперативно информировать клиентов о возможных угрозах и требованиях безопасности.

Два российских туроператора — "Русский Экспресс" и Pac group — подтвердили Ассоциации туроператоров России (АТОР), что их туристов в Стокгольме в настоящее время нет. Это связано с тем, что в Скандинавии пока не начался высокий сезон, отмечает АТОР. "По оценке наблюдателей, в Скандинавии пока не начался высокий сезон, оттого туристов в шведской столице немного. Но не исключено, что среди них есть россияне, которые путешествуют в Стокгольм самостоятельно", — говорится в сообщении.

Посольства США и Франции в Швеции призвали своих граждан к осторожности и рекомендовали воздерживаться то прогулок по центру.

Подробнее о наезде грузовика на толпу в центре Стокгольма читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>