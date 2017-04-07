Водитель грузовика хотел остановить угонщика, давившего людей в Стокгольме
19:4007.04.2017
(обновлено: 19:42 07.04.2017)
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СТОКГОЛЬМ, 7 апр — РИА Новости. Водитель угнанного грузовика, на котором был совершен теракт в Стокгольме, пытался остановить злоумышленника и пострадал при этом, сообщает телеканал SVT со ссылкой на представителя компании Spendrups, которой принадлежит грузовик.
Ранее компания Spendrups заявила, что во время доставки в ресторан "кто-то запрыгнул в кабину водителя и уехал на автомобиле, пока водитель производил разгрузку".
Как заявил глава полиции Швеции Дан Элиассон, подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме разыскивается, опубликована его фотография с камер наблюдения.
В пятницу грузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан людей и остановился только после того, как врезался в витрину магазина. Полиция сообщила о трех погибших, еще восемь человек пострадали.
Подробнее наезде грузовика на толпу в центре Стокгольма читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>
Террористический акт произошел днем в пятницу на главной пешеходной улице Стокгольмана - Дроттнинггатан.
По словам очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости въехал в толпу гуляющих людей.
Машина остановилась лишь в тот момент, когда врезалась в витрину одного из магазинов.
Место происшествия сразу было оцеплено полицией.
После того, как появилась информация о произошедшем, в городе сразу закрыли метро.
Полиция Швеции сообщила о трех погибших и восьми пострадавших в результате нападения в центре столицы.
Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в Стокгольме, был угнан в пятницу утром, когда водитель разгружал товар, доставленный в один из ресторанов города.
Премьер-министр Швеции Стефан Левен выступил с заявлением, в котором назвал произошедшее в центре шведской столицы терактом.
Через час после нападения стало известно, что правоохранительным органам удалось задержать водителя грузовика, однако позже полиция опровергла эту информацию.
Король Швеции Карл XVI Густав выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что вся королевская семья шокирована информацией о произошедшем. Монарх выразил соболезнования пострадавшим в результате нападения.
После инцидента с наездом грузовика на людей полиция распорядилась эвакуировать центральный вокзал Стокгольма. Движение поездов было приостановлено.
Посольство России в Стокгольме в данный момент выясняет, были ли россияне среди пострадавших при наезде грузовика на толпу в центре города.