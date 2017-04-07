Водитель грузовика хотел остановить угонщика, давившего людей в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ, 7 апр — РИА Новости. Водитель угнанного грузовика, на котором был совершен теракт в Стокгольме, пытался остановить злоумышленника и пострадал при этом, сообщает телеканал SVT со ссылкой на представителя компании Spendrups, которой принадлежит грузовик.

Ранее компания Spendrups заявила, что во время доставки в ресторан "кто-то запрыгнул в кабину водителя и уехал на автомобиле, пока водитель производил разгрузку".

Как заявил глава полиции Швеции Дан Элиассон, подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме разыскивается, опубликована его фотография с камер наблюдения.

В пятницу грузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан людей и остановился только после того, как врезался в витрину магазина. Полиция сообщила о трех погибших, еще восемь человек пострадали.

Подробнее наезде грузовика на толпу в центре Стокгольма читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>