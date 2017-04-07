В Швеции не будут поднимать уровень террористической угрозы

СТОКГОЛЬМ, 7 апр — РИА Новости. Полиция безопасности Швеции не стала поднимать уровень террористической угрозы после теракта в Стокгольме, заявил в пятницу представитель ведомства Карл Мелин.

"Он находится на третьем уровне", — цитирует слова Мелина шведское агентство ТТ.

В Швеции действует пятибалльная шкала уровня угрозы.

Как сообщало Радио Швеции со ссылкой на очевидцев, в пятницу грузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан людей и остановился только после того, как врезался в витрину магазина. Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов, был угнан ранее в пятницу.

Подробнее о наезде грузовика на толпу в центре Стокгольма читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>