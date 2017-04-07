Премьер Индии осудил теракт в Стокгольме

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 апр — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил наезд грузовика на людей в центре Стокгольма, заверив в солидарности индийского народа со Швецией.

Полиция Швеции сообщила о трех погибших в результате наезда грузовика на людей в центре Стокгольма, еще восемь человек пострадали. Премьер-министр страны Стефан Левен назвал случившееся терактом.

"Мы осуждаем атаку в Стокгольме. Мои мысли с семьями погибших, молитвы с пострадавшими. Индия решительно поддерживает народ Швеции в час горя", — написал Моди в своем аккаунте в Twitter.

Как сообщало Радио Швеции со ссылкой на очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих людей на главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан и остановился только после того, как протаранил витрину магазина. Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в столице Швеции, был угнан ранее в пятницу.

Подробнее о наезде грузовика на толпу в центре Стокгольма читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>