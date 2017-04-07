Косачев: Россия готова к сотрудничеству с Швецией в сфере безопасности

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству с Швецией в вопросах безопасности, однако сама Швеция не готова к этому, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

В Стокгольме грузовик врезался в группу прохожих, по данным полиции, это может быть теракт. Погибли три человека.

"Скорбим вместе со Швецией. Готовы к взаимодействию и сотрудничеству", — сказал Косачев.

Вместе с тем он посетовал, что к сотрудничеству не готова Швеция и это лежит "на совести руководства риксдага (парламента Швеции – ред.) и лидеров парламентских партий, которые последовательно отвергают любые предложения о контактах".

Он подчеркнул, что так или иначе "любая страна, исповедующая вмешательство во внутренние дела других стран под лозунгами "гуманитарной интервенции", а это и Швеция, должна просчитывать последствия такой самоуверенной и великодержавной политики".

Подробнее о наезде грузовика на толпу в центре Стокгольма читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>