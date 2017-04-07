Премьер Швеции созвал экстренное заседание правительства

СТОКГОЛЬМ, 7 апр — РИА Новости. Премьер-министр Швеции Стефан Левен созвал экстренное заседание правительства в связи с терактом в Стокгольме, сообщает шведское издание Aftonbladet.

Как сообщало Радио Швеции со ссылкой на очевидцев, в пятницу грузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан людей и остановился только после того, как врезался в витрину магазина. Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в столице Швеции, был угнан ранее в пятницу.

Полиция распорядилась эвакуировать центральный вокзал Стокгольма, остановлено железнодорожное движение, городское метро закрыто. Центр города оцеплен.

По словам главы правительства Швеции, все обстоятельства указывают на то, что в Стокгольме произошел теракт.

Подробнее о наезде грузовика на толпу в центре Стокгольма читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>