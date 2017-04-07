Туск выразил соболезнования семьям погибших в Стокгольме

БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Европейского совета Дональд Туск выразил соболезнования в связи с гибелью людей при наезде грузовика в центре Стокгольма.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал терактом наезд грузовика на людей в центре Стокгольма. Полиция Швеции сообщила о трех погибших, еще восемь человек пострадали.

Как сообщало Радио Швеции со ссылкой на очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих людей на главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан и остановился только после того, как протаранил витрину магазина. Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в столице Швеции, был угнан ранее в пятницу.

"Я сердцем в Стокгольме. Мои мысли с пострадавшими в результате сегодняшней ужасной атаки, их семьями и друзьями", — написал Туск в Twitter.

Подробнее о наезде грузовика на толпу в центре Стокгольма читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>