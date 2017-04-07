Путин выразил соболезнования королю Швеции после теракта в Стокгольме

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Швеции Карлу XVI Густаву после теракта в Стокгольме, сообщается на сайте Кремля в пятницу.

"Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершённого в Стокгольме. В нашей стране не понаслышке знают о злодеяниях международного терроризма. В этот тяжёлый час россияне скорбят вместе с народом Швеции", — говорится в телеграмме.

Также президент РФ передал слова поддержки семьям погибших, "а также пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате этого преступления".

Как сообщало Радио Швеции со ссылкой на очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих людей на главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан и остановился только после того, как протаранил витрину магазина. Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в столице Швеции, был угнан ранее в пятницу.