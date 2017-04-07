Юнкер выразил соболезнования семьям погибших после теракта в Стокгольме

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил соболезнования родным погибших при наезде грузовика в центре Стокгольма.

"Наши мысли сегодня с народом Швеции после трагических событий в Стокгольме. От лица Еврокомиссии я хотел бы выразить мои искренние соболезнования семьям погибших и отдать должное отважной работе тех, кто первыми так быстро прибыли на место происшествия", — говорится в заявлении председателя.

Он отметил, что шведские власти могут рассчитывать на поддержку Еврокомиссии во всем, в чем она сможет помочь.

Ранее премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал терактом наезд грузовика на людей в центре Стокгольма. Полиция Швеции сообщила о трех погибших, еще восемь человек пострадали.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Люди убегали от места наезда грузовика на толпу пешеходов в Стокгольме

Как сообщало Радио Швеции со ссылкой на очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих людей по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан и остановился только после того, как врезался в витрину магазина. Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в столице Швеции, был угнан ранее в пятницу.

Подробнее о наезде грузовика на толпу в центре Стокгольма читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>