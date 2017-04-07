Премьер Швеции назвал наезд на людей в центре Стокгольма терактом

СТОКГОЛЬМ, 7 апр — РИА Новости. Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал терактом наезд грузовика на людей в центре Стокгольма.

"Швеция была атакована. Все говорит о совершении теракта", — сказал он журналистам.

Ранее полиция Стокгольма сообщила, что как минимум два человека погибли в результате наезда автомобиля, число раненых уточняется.

Как сообщало Радио Швеции со ссылкой на очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих людей по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан и остановился только после того, как врезался в витрину магазина.