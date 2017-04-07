СМИ: полиция задержала подозреваемого в наезде на толпу в центре Стокгольма

СТОКГОЛЬМ, 7 апр — РИА Новости. Полиция задержала водителя грузовика, подозреваемого в совершении наезда на толпу людей в центре Стокгольма, сообщил журналистам глава правительства Швеции Стефан Левен.

"Подозреваемый преступник задержан", — сказал он.

Как сообщало Радио Швеции со ссылкой на очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости врезался в гуляющих людей по главной пешеходной улице Стокгольма Дроттнинггатан и остановился только после того, как врезался в витрину магазина.

Подробнее о наезде грузовика на толпу в центре Стокгольма читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>