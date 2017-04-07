Посольство РФ выясняет, пострадали ли россияне при инциденте в Стокгольме

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Посольство России в Стокгольме выясняет, были ли россияне среди пострадавших при наезде грузовика на толпу в центре города, заявил РИА Новости представитель дипмиссии.

"Сотрудники посольства уточняют всю информацию по инциденту. Мы разбираемся в деталях", — сказал собеседник.

Три человека погибли в Стокгольме, после того как грузовик врезался в толпу людей на главной пешеходной улице Дроттнинггатан, сообщает Радио Швеции со ссылкой на очевидцев. Полиция рассматривает инцидент как возможный теракт.