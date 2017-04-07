В ЮАР в антиправительственных митингах приняли участие десятки тысяч людей

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Более 30 тысяч человек вышли на улицы нескольких городов ЮАР с требованием отставки президента Джейкоба Зумы, передает агентство Рейтер.

По информации агентства, демонстранты призывали Зуму оставить должность из-за проведенных им перестановок в правительстве и увольнения на прошлой неделе министра финансов Правина Гордана.

Для разгона антиправительственной демонстрации, закончившейся столкновением сторонников и противников президента, полиция крупнейшего города страны Йоханнесбурга применила каучуковые дубинки и слезоточивый газ, два человека получили ранения.

Оппозиция ЮАР предпринимает попытки выразить вотум недоверия Зуме, президентский срок которого истечет в 2019 году. Голосование в парламенте назначено на 18 апреля, однако проправительственная партия Африканский национальный конгресс (ANC) намеревается подорвать эту инициативу.