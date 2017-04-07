В центре Стокгольма грузовик врезался в толпу, есть жертвы

Москва, 7 апр — РИА Новости. Грузовик врезался в толпу пешеходов в центре Стокгольма, сообщает Радио Швеции со ссылкой на очевидца.

This is reportedly a photo of the truck that has rammed into civilians in Stockholm, killing at least 3 pic.twitter.com/mNBSmbZ8FE — Alec Luhn (@ASLuhn) 7 апреля 2017 г.

​ЧП произошло на Дроттнинггатан — главной пешеходной улице города.

​По словам очевидца, грузовик врезался в гуляющих людей на большой скорости. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов.

"Я видел как минимум трех погибших, но их может быть больше. Здесь полнейший хаос", — сказал корреспондент радио Швеции в прямом эфире. Позже радиостанция уточнила со ссылкой на полицию безопасности СЭПО, что погибших как минимум двое.

Полиция оцепила центр города, метро закрыто

Как сообщает шведская газета Aftonbladet, место происшествия оцепила полиция, среди людей паника.

На опубликованных в сети фото виден горящий грузовик, врезавшийся в витрину и люди, которые в спешке покидают улицу.

​На сайте Aftonbladet ведется прямая трансляция с места событий. На ней видно, как правоохранители перекрывают часть улицы, где произошел инцидент. На место продолжают прибывать машины полиции.

Полиция просит людей покинуть место происшествия. Там уже находится около 10 полицейских автомобилей и как минимум пять автомобилей скорой помощи, передает агентство ТТ.

В городе закрыто метро.

Breaking update Truck crashed into the Ahlens department store on #Drottningsgatan in Central #Stockholm,three people killed. pic.twitter.com/F71DkySWIj — Maurice Schleepen (@MauriceSchleepe) 7 апреля 2017 г.

Российское посольство в Стокгольме выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.

Теракт?

Полиция рассматривает произошедшее как возможный теракт, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на телеканал SVT.

По информации агентства, полиция получила сообщения о выстрелах близ места происшествия, однако эти данные пока не подтверждены.

​Кроме того, о теракте заявил премьер Швеции Стефан Левен.

"Швеция была атакована. Все говорит о совершении теракта", — сказал он журналистам.

При этом премьер добавил, что полицейские уже задержали подозреваемого.

Грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов, отказался угнанным. Об этом заявила компания Spendrups, которой принадлежит машина.

"Во время доставки в ресторан "Калиенте" кто-то запрыгнул в кабину водителя и уехал на автомобиле, пока водитель производил разгрузку", — цитирует издание Local представителя компании.