Спикер Рады заявил, что украинская армия станет одной из сильнейших в мире

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что украинская армия в ближайшее время станет одной из самых сильных в мире, а также будет выгодным партнером для стран Балтийско-Черноморского региона в вопросе обеспечения безопасности.

Парубий выступил в поддержку идеи создания Балтийско-Черноморского союза, который, по его словам, должен объединить, в частности, страны Балтии, Польшу, Румынию, Грузию и Украину.

"Я скажу очень важную вещь, что уже очень скоро украинская армия будет не только одной из самых сильных армий в регионе, это будет одна из наиболее мощных армий в мире, имея реальный боевой опыт. В случае обеспечения безопасности для стран Балтии, Румынии, Польши иметь надежного союзника на Украине, я думаю, это будет общая польза", — сказал Парубий в пятницу на десятом киевском форуме по безопасности.

Он добавил, что кроме выгод в аспекте безопасности такой союз будет полезен странам с точки зрения транзита, развития инфраструктуры и энергетики.