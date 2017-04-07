Си Цзиньпину и китайской делегации не хватило места в поместье Трампа

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Председателю КНР Си Цзиньпину и членам китайской делегации не хватило комнат в поместье президента США Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич, где проходит встреча глав двух государств. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

По его словам, делегацию во главе с председателем КНР Си Цзиньпином пригласили в "Мар-а-Лаго", но у организаторов "возник вопрос с количеством комнат в связи с размером китайской делегации", и гостям в полном составе пришлось снимать номера в ближайшем отеле.

Встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина проходят в резиденции американского президента во Флориде.