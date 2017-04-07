Япония наметила план защиты своих интересов на 148 необитаемых островах

ТОКИО, 7 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Правительство Японии наметило в пятницу план защиты своих интересов на 148 необитаемых островах, стремясь противостоять расширению активности Китая на море, передало агентство Киодо.

"Как морская страна, мы должны принять долгосрочные и системные меры для защиты, поддержания и укрепления мира, безопасности и наших интересов на море", — приводит агентство слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ на совещании правительства.

По его словам, ситуация в морском пространстве вокруг Японии "все более ухудшается". Как отмечает Киодо, проблема состоит в том, что Китай не уступает в территориальном споре с Токио в Восточно-Китайском море и осваивает офшорные рифы в Южно-Китайском море, вызывая тревогу не только у стран ЮВА, но и в соседних государствах.

План правительства Японии, по данным агентства, основан на законе о защите островов, который вступил в силу на прошлой неделе. Он предусматривает освоение островов для размещения там административных и портовых объектов. Это касается островов Садо префектуры Ниигата и островов Оки префектуры Симанэ в Японском море.

По этому плану экспертная группа в правительстве выработает программу поддержания безопасности мореходства и использования ресурсов островов для утверждения ее в кабинете министров Японии весной 2018 года.

Правительство Японии насчитывает 273 необитаемых острова в государственной собственности, отстаивая свои территориальные воды. Вместе с тем, как отметило Киодо, сюда не отнесены две группы островов, на которые претендует Япония и которые не находятся под ее контролем. Это — южные Курилы, оспариваемые Токио у России, и острова Токто (японское название Такэсима) в Японском море, которые японцы оспаривают у Южной Кореи.

Вместе с тем под контролем Японии находятся острова Сэнкаку (китайское название Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Правительство Японии выкупило их в 2012 году у частного владельца.