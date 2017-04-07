Трамп заявил, что рассчитывает на дружеские отношения с Си Цзиньпином

ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел долгий разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, после которого заверил журналистов, что между двумя лидерами складываются дружеские отношения.

"Большая честь принимать президента Китая и его невероятно талантливую жену, прославившуюся в Китае великую певицу. Это честь принимать вас в Соединенных Штатах", — сказал Трамп, обращаясь к Си Цзиньпину перед ужином в поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Трамп заявил прессе, что ему пока нечего сказать об итогах переговоров.

"У нас уже было долгое обсуждение. Пока ничего не могу вам сказать. Абсолютно ничего. Но мы положили основу дружбе. Я это чувствую. Я думаю, впереди у нас долгосрочные и очень хорошие отношения, я с большим воодушевлением смотрю в будущее", — отметил американский лидер.

Встречи Трампа и Си Цзиньпина проходят в резиденции Трампа Мар-а-Лаго в четверг и пятницу. Лидеры, как ожидают эксперты, обсуждают двусторонние отношения, в частности, торговый дисбаланс, тайваньский вопрос, спор вокруг Южно-Китайского моря, а также ядерную проблему КНДР.