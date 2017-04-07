Twitter подал в суд на власти в США, требующие раскрыть данные пользователя

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Компания Twitter Inc подала в суд на правительство США, пытающееся получить персональную информацию о владельце одного из анонимных аккаунтов в сервисе микроблогов.

Как передает телеканал CNN , речь идет о страничке @ALT_uscis , которая называет себя альтернативным аккаунтом правительственной Службы гражданства и иммиграции США (USCIS).

Согласно материалам иска, сотрудники погранично-таможенной службы в марте потребовали от компании сообщить логин, телефонный номер, адрес электронной почты и IP-адрес владельца аккаунта, собравшего более 40 тысяч подписчиков.

В своем иске Twitter ссылается на первую поправку к конституции США, которая позволяет вести политическую агитацию анонимно или под псевдонимом.