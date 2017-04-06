"Цивилизация от Лиссабона до Харькова": Порошенко рассказал о "безвизе"

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Петр Порошенко выступил с обращением к согражданам по поводу одобрения Европарламентом введения безвизового режима с Украиной. Видео украинский лидер опубликовал в своем Facebook.

"Это — еще большая гордость за украинское гражданство и привлекательность украинского паспорта", — заявил Порошенко. Также он отметил, что решение Европарламента не только означает свободу передвижения, но и является символом принадлежности Украины к общему европейскому цивилизационному пространству "от Лиссабона до Харькова". Помимо этого, по его мнению, данное решение говорит о признании Европой "глубины" украинских реформ.

Украинский президент рассказал, что около трех миллионов украинцев получили биометрические паспорта, необходимые для поездки в Европу. Порошенко поздравил сограждан с успешным решением вопроса о безвизовом режиме в Европарламенте и отметил, что теперь слово остается за Советом ЕС.

План действий для получения безвизового режима был предложен Киеву в ноябре 2010 года. В декабре 2015 года Еврокомиссия подтвердила выполнение Киевом всех указанных условий. В четверг 6 апреля 2017 года решение о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны было одобрено Европарламентом.

Граждане Украины смогут находиться в странах-участницах Шенгенской зоны 90 дней в течение полугода, при этом безвизовый режим не дает разрешения на работу в странах Евросоюза. Для окончательного решения вопроса необходимо также получит одобрение Совета ЕС.