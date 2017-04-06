Европарламент одобрил отмену виз для Украины, границу могут открыть летом

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Европейский парламент на пленарной сессии в четверг большинством голосов одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Для окончательного введения безвизового режима решение еще должен одобрить Совет ЕС.
МИД Украины рассчитывает, что Евросоюз завершит все необходимые процедуры в течение двух месяцев, а уже летом украинцы смогут ездить в страны Европы без виз.
Осталось несколько шагов
Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Киеву план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все требуемые законопроекты, и Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий.
Первоначально Киев рассчитывал получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала данное решение.
В четверг на сессии Европарламента решение о безвизовом режиме поддержал 521 из 751 депутатов. Теперь послы стран-членов Евросоюза должны поддержать решение и внести его в повестку дня Совета министров ЕС. После этого Совет министров должен одобрить его квалифицированным большинством, а затем его должны подписать президент Европарламента и представитель председательствующей в ЕС страны — Мальты.
После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и лишь спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз.
После голосования Европейского парламента граждане Украины "обвалили" сайт по выдаче загранпаспортов. "По состоянию на 14.30 (совпадает с мск) сайт ГП "Документ" не работает, превышен лимит запросов к нему. Предприятие входит в сферу управления Государственной миграционной службы Украины и предоставляет услуги по оформлению загранпаспорта и ряда других документов", — сообщает издание "Новое время".
Условия пересечения границы
Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).
Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни непрерывно не обязательно. Безвизовый режим не дает разрешения на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.
Вместе с тем, в марте вступил в силу механизм приостановки действия безвизового режима на случай неконтролируемого притока мигрантов, который Совет ЕС выставил в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины.
В частности, при пересечении границы украинцам рекомендовано иметь с собой билет на обратную дорогу. Также на границе может понадобиться подтвердить материальную состоятельность — необходимо иметь не менее 45 евро на каждый день пребывания в ЕС. Кроме этого, рекомендовано иметь туристическую медицинскую страховку, зеленую карту (в случае путешествия по Европе на автомобиле), пригласительное письмо от родственников или знакомых, а также подтверждение брони на проживание.
Границу могут открыть к лету
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что украинцы уже летом смогут ездить без виз в Евросоюз. По его мнению, для оформления окончательного решения необходимо еще полтора-два месяца.
"Теперь будем работать над технической стороной… Наверное, полтора – два месяца нужно для оформления этого решения Совета ЕС. Ну и потом, конечно, это несколько недель. Так что лето должно быть безвизовым", — сказал Климкин журналистам.
Президент Украины Петр Порошенко уже поздравил украинцев с итогами голосования Европарламента.
Также граждан Украины поздравил спикер Верховной рады Андрей Парубий, он также поблагодарил за поддержку европейских коллег.
"Я искреннее поздравляю всех нас… Я поздравляю весь украинский народ, всех коллег — народных депутатов — и благодарю наших коллег с Европарламента", — сказал Парубий.
Сомнительная выгода
Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в украинском парламенте Александр Вилкул считает, что решение Европарламента не имеет никакого значения для 99% украинцев, так как не дает права на работу или учебу.
"Власть реально не очень рада безвизу, который не имеет значения для 99% украинцев. Это же не право на работу или учебу, это возможность поехать в турпоездку. Теперь надо искать новый фетиш, чтобы отвлекать людей от проблем в стране", — написал Вилкул в четверг на своей странице в Facebook.
"Я ожидал, что безвиз будет, но сильно ограниченный. Людям не стоит особо радоваться, потому что абсолютное большинство людей, которые заинтересованы в безвизе, — они заинтересованы прежде всего в том, чтобы получить работу там (в ЕС – ред.)", — сказал Погребинский.
По его мнению, может сложиться ситуация, когда украинцы в поисках работы массово поедут в страны Евросоюза. При этом Погребинский отметил, что те, кто ездил в ЕС туристами, и до отмены виз могли это делать.