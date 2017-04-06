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В мире

Европарламент одобрил отмену виз для Украины, границу могут открыть летом

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Апрель 2017 (11)
16:5106.04.2017
(обновлено: 16:54 06.04.2017)
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Человек фотографирует флаги Украины и Евросоюза. Архивное фото
© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Европейский парламент на пленарной сессии в четверг большинством голосов одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Для окончательного введения безвизового режима решение еще должен одобрить Совет ЕС.

Флаг Евросоюза в центре Львова. Архивное фото
© РИА Новости. Павел Паламарчук
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Безвизовый режим с ЕС не даст украинцам права на работу, сообщил политолог

МИД Украины рассчитывает, что Евросоюз завершит все необходимые процедуры в течение двух месяцев, а уже летом украинцы смогут ездить в страны Европы без виз.

Осталось несколько шагов

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Киеву план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все требуемые законопроекты, и Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий.

Первоначально Киев рассчитывал получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала данное решение.

В четверг на сессии Европарламента решение о безвизовом режиме поддержал 521 из 751 депутатов. Теперь послы стран-членов Евросоюза должны поддержать решение и внести его в повестку дня Совета министров ЕС. После этого Совет министров должен одобрить его квалифицированным большинством, а затем его должны подписать президент Европарламента и представитель председательствующей в ЕС страны — Мальты.

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© РИА Новости. Виталий Подвицкий
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После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и лишь спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз.

Флаг Евросоюза. Киев, архивное фото
© AP Photo/ Dmitry Lovetsky
Мнение: для Украины "безвиз" много лет был символом, а оказался "пшиком"
По данным украинских СМИ, окончательное утверждение должно состояться на заседании Совета ЕС по иностранным делам 11 мая, перед этим 26 апреля ожидается решение послов ЕС по данному вопросу. Затем, 15 мая должно состояться подписание документа по безвизовому режиму, а 22 мая – его публикация.

После голосования Европейского парламента граждане Украины "обвалили" сайт по выдаче загранпаспортов. "По состоянию на 14.30 (совпадает с мск) сайт ГП "Документ" не работает, превышен лимит запросов к нему. Предприятие входит в сферу управления Государственной миграционной службы Украины и предоставляет услуги по оформлению загранпаспорта и ряда других документов", — сообщает издание "Новое время".

Условия пересечения границы

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

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© РИА Новости, Инфографика
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Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни непрерывно не обязательно. Безвизовый режим не дает разрешения на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.

Вместе с тем, в марте вступил в силу механизм приостановки действия безвизового режима на случай неконтролируемого притока мигрантов, который Совет ЕС выставил в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины.

Отражение флага Евросоюза на фоне здания в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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СМИ: вопрос отмены виз для Украины расколол Евросоюз
Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. Фактически наличие такого документа является главным условием пересечения границы с ЕС без виз, однако пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов.

В частности, при пересечении границы украинцам рекомендовано иметь с собой билет на обратную дорогу. Также на границе может понадобиться подтвердить материальную состоятельность — необходимо иметь не менее 45 евро на каждый день пребывания в ЕС. Кроме этого, рекомендовано иметь туристическую медицинскую страховку, зеленую карту (в случае путешествия по Европе на автомобиле), пригласительное письмо от родственников или знакомых, а также подтверждение брони на проживание.

Границу могут открыть к лету

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что украинцы уже летом смогут ездить без виз в Евросоюз. По его мнению, для оформления окончательного решения необходимо еще полтора-два месяца.

"Теперь будем работать над технической стороной… Наверное, полтора – два месяца нужно для оформления этого решения Совета ЕС. Ну и потом, конечно, это несколько недель. Так что лето должно быть безвизовым", — сказал Климкин журналистам.

Президент Украины Петр Порошенко уже поздравил украинцев с итогами голосования Европарламента.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Палинчак
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Гройсман ожидает безвизовый режим для украинцев через несколько месяцев
"Поступила новость: 521 голос в Европарламенте за безвизовый режим с Украиной. Я поздравляю тебя, Украина, я поздравляю тебя, украинский народ", — заявил Порошенко.

Также граждан Украины поздравил спикер Верховной рады Андрей Парубий, он также поблагодарил за поддержку европейских коллег.

"Я искреннее поздравляю всех нас… Я поздравляю весь украинский народ, всех коллег — народных депутатов — и благодарю наших коллег с Европарламента", — сказал Парубий.

Сомнительная выгода

Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в украинском парламенте Александр Вилкул считает, что решение Европарламента не имеет никакого значения для 99% украинцев, так как не дает права на работу или учебу.

"Власть реально не очень рада безвизу, который не имеет значения для 99% украинцев. Это же не право на работу или учебу, это возможность поехать в турпоездку. Теперь надо искать новый фетиш, чтобы отвлекать людей от проблем в стране", — написал Вилкул в четверг на своей странице в Facebook.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото: официальный сайт президента Украины
Порошенко пообещал усердно работать, чтобы решение о визах одобрил Совет ЕС
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что наиболее заинтересованы в предоставлении Евросоюзом безвизового режима были украинцы, желающие работать в странах ЕС, однако такой возможности для них нет.

"Я ожидал, что безвиз будет, но сильно ограниченный. Людям не стоит особо радоваться, потому что абсолютное большинство людей, которые заинтересованы в безвизе, — они заинтересованы прежде всего в том, чтобы получить работу там (в ЕС – ред.)", — сказал Погребинский.

По его мнению, может сложиться ситуация, когда украинцы в поисках работы массово поедут в страны Евросоюза. При этом Погребинский отметил, что те, кто ездил в ЕС туристами, и до отмены виз могли это делать.

© AP Photo/ Sergei Chuzavkov
Студенты с флажками Евросоюза на площади в Киеве, Украина
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